Il posto auto per il disabile non c’è, ma per i bidoni della spazzatura sì

Non è possibile avere un posto riservato disabili, pur in presenza di certificazione, perché, così hanno detto dall’amministrazione, manca il piano strada. Eppure, oltre ad altri posti riservati ad attività commerciali, alcuni stalli, che in origine erano destinati alle macchine sono diventati spazi “riservati” ai bidoni della spazzatura. Tutto questo accade nel centro storico, in via Italia e la signora A.G. ora non ne può più.

“Accompagno mio marito ogni giorno per la sua terapia e tornare a casa è diventato un incubo, soprattutto ora che le strisce blu nel pomeriggio sono diventate gratuite. Avevo chiesto di poter avere, come previsto dalla legge in presenza di certificazione, il posto auto fisso, avendo comunque un pass valido nel resto della città. Mi è stato risposto che al momento non possono essere rilasciati. Ho atteso, con sacrificio e pazienza, ma vedendo poi non solo altri posti riservati, ma gli spazi occupati dai bidoni della spazzatura, allora mi sono sentita presa in giro. Non so cosa si intenda per tutela delle fasce deboli in questa città, ma nei fatti mi pare di capire che di tutela e attenzione ne esista davvero ben poca”.