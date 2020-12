‘Per questo io sono nato’: la catechesi online con il Movimento cristiano lavoratori

Martedì 22 Dicembre, alle ore 21, sarà possibile partecipare ad un incontro di catechesi online in preparazione del Santo Natale dal titolo “Per questo Io sono nato…” , promosso dai Giovani del Movimento Cristiano Lavoratori dell’unione territoriale di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. L’evento è aperto a tutti e si terrà in modalità telematica su Piattaforma Google Meet all’indirizzo : https://meet.google.com/hry-vwqs-irg . Ospite degli organizzatori sarà Don Gaetano Rocca (Parroco della Parrocchia Madonna di Pompei, Direttore della Pastorale del lavoro e dei problemi sociali dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, vice-Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà e assistente diocesano del Movimento Cristiano Lavoratori). In questo tempo di emergenza, l’incontro vuole rappresentare un ‘occasione “virtuale” per riflettere sul vero significato del Natale e riscoprire le dimensioni più profonde e spirituali di questa ricorrenza.