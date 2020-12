Proroga contratti Lsu, Pietropaolo: “Ottimo lavoro parlamentari calabresi e Orsomarso”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo ha espresso soddisfazione per l’approvazione, in Commissione Bilancio alla Camera, dell’emendamento alla manovra che dà il via libera alla proroga dei contratti a tempo per i lavoratori socialmente utili in Calabria fino al 31 dicembre 2021.

“La proroga dei contratti è un ottimo risultato – spiega Pietropaolo – ottenuto grazie al proficuo lavoro svolto dall’assessore regionale Fausto Orsomarso e dai parlamentari calabresi di maggioranza e di opposizione, da Wanda Ferro a Enza Bruno Bossio, Antonio Viscomi e Riccardo Tucci. L’approvazione dell’emendamento consente di dare serenità a tante famiglie calabresi, ma è necessario aprire già a gennaio un tavolo, con il coinvolgimento dei ministeri interessati, per risolvere le incongruenze normative che ostacolano le procedure per la definitiva stabilizzazione”.