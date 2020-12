La biblioteca e l’archivio della Chiesa del Monte “raccolta libraria di eccezionale interesse culturale”

Una richiesta indirizzata alla Soprintendenza al fine di avviare la procedura per dichiarare la biblioteca e l’archivio annessi alla Chiesa del Monte come “raccolta libraria di eccezionale interesse culturale” ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

E’ quanto gli assessori Russo e Sculco e il consigliere comunale Riccio hanno proposto presentando un’apposita mozione oggi approvata all’unanimità dalla civica assise. “La titolarità dei beni custoditi nella chiesa è ancora controversa – affermano – e allo stato attuale non si può distinguere quali siano di effettiva proprietà dell’Ordine dei frati minori cappuccini. Il patrimonio conservato è, infatti, composto anche da beni riferibili all’arcidiocesi e all’amministrazione comunale di Catanzaro. Prima di procedere ad un loro trasferimento, bisogna dunque fare chiarezza su un patrimonio che non può essere decontestualizzato e che è legato fortemente alla storia e all’identità catanzarese. Perciò, con la mozione votata in Consiglio abbiamo chiesto l’impegno del Comune affinché si possa scongiurare il rischio che la città Capoluogo venga privata di queste preziose testimonianze, sensibilizzando direttamente la Soprintendenza, il Mibact e le istituzioni di competenza”.