Raccolta di viveri per le famiglie indigenti a Cropani

Non sono soli i meno abbienti in quel di Cropani. L’associazione Ginevra ha deciso di organizzare già dal mese di dicembre una raccolta di viveri per le famiglie indigenti.

Finalità: esprimere vicinanza ai diseredati in un momento difficile per emergenza sanitaria accompagnata da emergenza economica. La raccolta si tiene nella sede dell’associazione dove i volontari stanno assemblando i pacchi prima di distribuirli.

L’associazione Ginevra collabora con la “Fondazione per il sud” ed è in procinto di promuovere nuovi progetti di inclusione sociale con la realizzazione di un Centro di aggregazione denominato “Bella Piazza”.