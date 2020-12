Trasporto pubblico, l’Amc ha ricevuto il certificato di qualità ISO 9001

L’Amc Spa ha ricevuto il certificato di qualità ISO 9001 per l’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, gestione del servizio dell’impianto della funicolare terrestre, delle soste a pagamento “strisce blu” e parcheggio di superficie.

“Comunichiamo con grande soddisfazione e un pizzico di orgoglio di aver ottenuto questo riconoscimento – dichiarano l’amministratore unico, Marco Azzarito Cannella, e il direttore generale, Marco Correggia – La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità di tutto il mondo. Sono stati esaminati con attenzione tutti i settori della società – movimento, tecnico, affari generali e contratti, contabilità, personale – e tutte le procedure adottate sono risultate pienamente conformi ai criteri di controllo applicati, a conferma di un’ottima organizzazione aziendale”.

“Stiamo per concludere un anno difficile – concludono Azzarito Cannella e Correggia – La pandemia ha messo in difficoltà tutti, ma il nostro obiettivo è e sarà sempre quello di tutelare i nostri utenti e dipendenti, migliorando i servizi. La certificazione ricevuta funge da stimolo per proseguire su questo cammino e per tutte le altre attività e iniziative che presto metteremo in campo”.