Bitcoin sfiora il massimo storico. E’ il momento di investire?

Quando si parla di Bitcoin, si pensa subito all’improvvisa ascesa che la criptovaluta ha visto nel 2017 e agli investitori che sono riusciti a ricavarne una piccola fortuna. C’è chi ha estinto i debiti o chiuso un mutuo, chi ha comprato un’auto o si è fatto diverse vacanze di lusso, chi addirittura si è comprato la casa e chi ha scelto di reinvestirli in piccole attività. In realtà, investire in Bitcoin è ancora una valida opzione: il suo valore continua ad aumentare e c’è già chi spera in un nuovo boom per seguire ogni movimento dalle principali piattaforme di trading. Alcune vengono offerte proprio dai migliori broker e sono studiate per essere alla portata di tutti, dagli investitori meno esperti a chi è nel campo già da anni. MetaTrader 5, ad esempio, copre tutti gli stili di trading e concede l’accesso a una leva finanziaria 1:30 per tutti gli utenti. Un ulteriore vantaggio sono i depositi e prelievi gratuiti tramite bonifico bancario e carta di credito, laddove la maggior parte delle piattaforme sceglie di inserire dei costi di servizio. Questa caratteristica è molto utile se si decide di effettuare degli investimenti sulle criptovalute, essendo un mercato volatile.

Scegliere il Bitcoin oggi

In ogni caso, il Bitcoin rimane ad ora l’investimento più sicuro tra le diverse criptovalute. Non solo è rimasto in costante rialzo per tutto il 2020, nel mese di novembre ha visto un ulteriore picco che l’ha portato a superare per poche ore il massimo storico di 19.130 dollari stabilito il 18 dicembre 2017. Il prezzo si è poi assestato sui 16.000 dollari, ma si presume possa raggiungere i 20.000 dollari nelle prossime settimane o addirittura giorni.

Come investire con i CFD

Visto il nuovo successo del Bitcoin, molte persone si stanno avvicinando ora agli investimenti e si domandano quale possa essere un metodo efficace per iniziare senza capitali importanti. Il trading di CFD può essere uno strumento utile in questo senso, dato che permette di scommettere sull’andamento del valore di un asset senza possederlo. I nuovi trader trarranno beneficio dai costi molto bassi e dalla facilità d‘uso, ma anche quelli più esperti apprezzeranno la possibilità di esporsi su mercati più ampi. Naturalmente, la caratteristica più affascinante di questo strumento è la leva finanziaria, che moltiplica i potenziali profitti. Se ad esempio si apre una posizione con una leva 2x e gli asset hanno guadagnato il 10%, il margine diventa +20% proprio grazie alla leva. Naturalmente, le posizioni aperte possono anche andare “contro” il mercato e generare delle perdite, che possono anche essere gravose con una leva molto alta.

Investire in tempi di COVID-19

La pandemia si insinua in tutti i settori e quello delle criptovalute non è esente. Conviene ancora investire sul Bitcoin o vi sono rischi in più rispetto agli anni passati? La verità sta nel mezzo. Nonostante l’improvviso rialzo della critpovaluta, il mercato finanziario deve ancora trovare un proprio equilibrio in seguito ai lockdown dei diversi Paesi. Per questo, è meglio prendere tutte le precauzioni del caso e utilizzare solo piattaforme di trading sicure e affidabili. Inoltre, se si sceglie di sfruttare la leva finanziaria e fare trading di CFD, è opportuno definire anche una scadenza per chiudere l’affare quando i mercati sono favorevoli e impostare un limite in caso di perdite. Gli esperti consigliano anche di tenere d’occhio le altre valute digitali che stanno beneficiando del rialzo del Bitcoin. In particolare, queste sono le più “in”:

– XRP, che sta registrando profitti settimanali superiori al 110% ma è ancora ben lontana dal suo massimo storico;

– Stellar Lumen (XLM), con rendimenti settimanali oltre il 90%;

– Cardano (ADA), che ha segnato guadagni settimanali oltre il 50%;

– IOTA (MIOTA), in rialzo di quasi il 50% e ben avviata verso un nuovo massimo storico;

– Dash, in positivo del 40% negli ultimi sette giorni ma ancora lontanissima dal suo record.

Se la scelta dell’investimento è soggettiva e spesso determinata da preferenze personali, la scelta della piattaforma di trading non lo è. È fondamentale, infatti, utilizzare solo piattaforme sicure e affidabili, che seguano attentamente i propri clienti e li sostengano con materiale informativo e un team di assistenza formato da esperti del settore.