Dal Rotary Club Catanzaro Tre Colli, 110 pacchi per le famiglie bisognose

Dopo la S. Pasqua, anche questo S. Natale ci vede in piena pandemia da Covid 19. E le doverose distanze fisiche sono superate da gesti del cuore. Anche in questa ricorrenza il Rotary Club Catanzaro Tre Colli ha voluto essere vicino alle famiglie bisognose del catanzarese: 110 pacchi di generi alimentari e prodotti per l’infanzia sono stati consegnati a S.E. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e ad alcune parrocchie della città di Catanzaro.

Ricevuto da S.E. Bertolone insieme ad alcuni componenti del Direttivo di Club, il Presidente del Rotary Club Catanzaro Tre Colli Luca Provenzano ha tenuto a precisare che: “Questo gesto non è che una minima espressione della vicinanza al territorio che ogni giorno con la nostra azione rotariana portiamo avanti. Abbiamo testimoniato a S.E. Bertolone la nostra disponibilità a supportare progetti tramite l’azione dei nostri Soci nel tessuto socio-economico della città di Catanzaro. La Comunità per noi è al primo posto. E anche oggi l’abbiamo dimostrato”.