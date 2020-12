Il posto auto per disabili non è stato ancora trovato, ma gli stalli per i bidoni della spazzatura ora vengono cementificati

Continua la sua battaglia la signora A.G, che già nei giorni scorsi aveva portato alla ribalta il problema di non poter ottenere vicino casa un posto auto disabili con autorizzazione, nonostante suo marito abbia delle patologie certificate che lo costringono a seguire una terapia, per la quale ha bisogno di essere accompagnato e, una volta tornato a casa, necessita di essere sostenuto per rientrare nell’appartamento.

E la sua battaglia diventa ancor più forte considerato che, dopo aver segnalato che parte della carreggiata di via Italia è occupata da bidoni della spazzatura, si è accorta che si stanno effettuando lavori di cementificazione per poggiare proprio quei bidoni.

Tutto in regola sulla carta. Ma sono i motivi di opportunità che vengono contestati. Su una strada come via Italia, dove, in un senso o nell’altro di marcia, il transito è pur sempre complicato, si permette l’esposizione di bidoni della spazzatura che, non solo sono antiestetici per una strada di ingresso nella città, quanto occupano degli stalli che potrebbero essere destinati alle auto, siano dei residenti o no.

Inoltre, alla giustificazione circa il fatto che i posti auto disabili non possono essere più rilasciati se non in presenza di auto modificate con comandi al volante, la signora si chiede come mai allora, nelle vicinanze, ci siano autorizzazioni rilasciate anche ad auto che non presentano queste caratteristiche. La questione si gioca certamente tutta su codici e regolamenti, ma a volte il buon senso può più del comma di un articolo, ed i questo caso specifico forse è proprio di buon senso ed opportunità che si sta parlando.