Presentato a Catanzaro il nuovo sito web di Confartigianato Imprese Calabria

“Legati al territorio, liberi di fare impresa”. Con questa fase che sintetizza lo spirito e i valori dell’associazione, Confartigianato Imprese Calabria accoglie quanti visiteranno e fruiranno del nuovo sito internet on line da ieri pomeriggio, in concomitanza della conferenza stampa, tenuta in remoto e in presenza nella sede di via Lucrezia della Valle a Catanzaro. A presentare il progetto integrato di comunicazione sono stati il segretario regionale di Confartigianato Calabria, Silvano Barbalace, e Antonio Blandi di “Officina delle idee” che ha realizzato il sito e gli altri strumenti su cui si poggia il progetto: la rivista on line Calabria Magazine e il canale tematico youtube “Antiqua Tv”, con un proprio palinsesto, entrambe con l’obiettivo di raccontare al meglio il patrimonio artigiano calabrese

“Negli ultimi giorni di quello che è stato il 2020 presentiamo il nostro nuovo sito e la nostra comunicazione che ci consentirà di raggiungere le nostre imprese con ancora maggiore efficacia – afferma il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, Silvano Barbalace -. La pandemia ci insegnato come cambia rapidamente la società, ma soprattutto quanto è importante poter fruire di informazioni tempestive e corrette, in un momento in cui c’è una molteplicità di documenti da poter consultare. Per cui abbiamo messo in piedi un progetto integrato di comunicazione che oltre al sito internet prevede due ulteriori canali”.

“L’impianto che abbiamo realizzato per Confartigianato – spiega Blandi – non punta solo alla comunicazione ma è un progetto che vuole innestare nuovo sviluppo e un sistema in grado di valorizzare il patrimonio artigiano, consentendo alle imprese non solo di essere informate su attività, possibilità di sviluppo e assistenza, ma soprattutto la possibilità di promuovere le attività. Calabria Magazine – conclude Blandi – oltre ad veicolare informazioni, diventerà una vetrina in grado di raccontare quello che è il patrimonio artigiano calabrese in forma innovativa. In Calabria mancava da molto tempo una attenzione al mondo artigiano”.

Il nuovo sito, on line da ieri, come ha spiegato Barbalace, si compone di varie sezioni tra cui spiccano quelle delle “news” con le tre notizie più recenti in evidenza, ma scorrendo si potranno leggere tutte le informazioni, in maniera ottimizzata anche per smartphone e tablet. Nella voce “chi siamo” in evidenza i numeri dell’associazione “per far capire chi siamo in un sistema nazionale capillarmente presenti, numeri importanti che ci permettono di essere vicini alle nostre imprese”. Scorrendo troviamo voci su “come associarsi”, sulle 14 “le categorie” che compongono sistema, e in ogni sezione sono riportate le sottocategorie.

Importante la voce dedicata all’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Calabria che ha l’obiettivo di monitorare, attraverso la raccolta ed elaborazione di dati, l’andamento e l’evoluzione delle micro e piccole imprese e delle imprese artigiane calabresi, pubblica studi e focus su alcuni temi chiave per le imprese quali occupazione, credito e su singoli comparti o specifiche tipologie d’impresa, quali imprese femminili o gestite da giovani o stranieri. Ed infine, in primo piano anche la voce Confartigianato Informa, dedicato alla formazione, “parola-chiave per il successo delle aziende. In Confartigianato la gamma di iniziative è molto ampia – si legge -. Si va dai corsi per aggiornare i titolari d’azienda sulle novità normative che riguardano i singoli settori, alle lezioni per imparare come si fa impresa a iniziative più ampie sull’evoluzione dei modelli organizzativi e sui nuovi scenari dei mercati mondiali. Formazione per gli imprenditori, ma anche per i loro dipendenti”. Dopo le festività natalizie riprenderà anche la Newsletter in nuova veste che riporta un efficace sintesi delle informazioni e delle notizie più importanti, tra cui i contenuti delle circolari, nell’intervallo temporale tra una uscita ed un’altra che mantiene la formula quindicinale. Rinnovata anche la pagina facebook, sempre per favorire una forma integrata di comunicazione agli associati.