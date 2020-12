Sellia Marina, in un giorno i contagi Covid salgoni da 6 a 24

Si è passati da 6 casi di positività al Covid-19 a 24 in un solo giorno a Sellia Marina. Le notizie, dapprima susseguitesi sui social, poi confermate dal primo cittadino Francesco Mauro in una diretta Facebook di poco fa, parlano di 18 nuovi positivi, confermati tra la tarda serata di ieri ed oggi. Si tratta di persone appartenenti a diversi nuclei familiari e sono già stati individuati due focolai. «In alcune delle famiglie coinvolte ci sono bambini che frequentano la scuola primaria di via Giardinello e quella dell’infanzia di via Mercato» ha comunicato il sindaco, il quale ha tranquillizzato sul fatto che « la situazione è in evoluzione e qualora ce ne fosse bisogno, gli alunni verranno sottoposti a tampone. Ma speriamo di no». I gruppi familiari interessati sono in domiciliazione volontaria in attesa dei provvedimenti di quarantena da parte dell’Asp. «Ora più che mai bisogna assumere dei comportamenti responsabili e avere prudenza» ha esortato Mauro ricordando che quest’anno le festività dovranno essere vissute in maniera diversa: «Niente assembramenti, festeggiamenti all’esterno, spostamenti se non per necessità e soprattutto vietatissime le “reunion” familiari dal momento che è proprio da raggruppamenti di questo genere che sono venuti fuori questi focolai. E questo si poteva e si doveva evitare».