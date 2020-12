Tendostruttura a Sala, da domani non più tamponi rapidi ma solo quelli molecolari richiesti dall’Asp

La Protezione civile precisa che presso la Tendostruttura di Sala, così come da ordinanza già emessa, da domani saranno eseguiti solo i tamponi molecolari richiesti dall’Asp, sempre da parte della Protezione civile. Non più i tamponi rapidi, invece, che erano previsti fino ad oggi entro le 17. La notizia per smentirne altre che erano circolate ingenerando un po’ di confusione sul tema.