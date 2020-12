Ultimata la campagna del Carrello solidale dell’associazione di volontariato Padre Pio di Catanzaro

Per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19, i volontari dell’associazione “Padre Pio” organizzazione di volontariato di Catanzaro hanno realizzato la campagna del “Carrello solidale”, da venerdì 19 a martedì 22 Dicembre 2020 , allo scopo di sensibilizzare la comunità locale alla solidarietà fraterna nonchè raccogliere generi alimentari di prima necessità da destinare a persone e famiglie in condizioni di difficoltà economica a seguito della pandemia.

Significativo lo spirito che ha animato l’iniziativa: “ricco non è colui che possiede, ma colui che è capace di donare”, espressivo della “mission” dell’Associazione, che vuole porre quali destinatari “privilegiati” delle proprie attività gli ultimi ed i fratelli sofferenti, secondo gl’insegnamenti ed il Carisma del Santo di Pietrelcina.

Grazie all’amabile disponibilità del Direttore del Supermercato “Crai” di viale Crotone a Catanzaro Lido, i volontari, guidati dal loro Presidente dott.ssa Maria Teresa Marchetti, si sono impegnati con slancio e fiducia nel contatto sincero con i gentili clienti del supermercato, ai quali hanno spiegato lo spirito e le finalità dell’iniziativa, riscuotendo grande e proficua risposta.

La comunità locale, infatti, ha accolto la proposta solidale con entusiasmo e grande generosità, donando beni di prima necessità e generi destinati a bambini ed alle loro famiglie.

L’esperienza del Carrello solidale ha conseguito pienamente gli obiettivi di coinvolgimento solidale della comunità locale verso i fratelli più deboli: non bisogna, infatti, andare lontani dalle nostre case, per sperimentare la grande generosità dei nostri concittadini e, purtroppo, la sofferenza di molti fratelli.

Le derrate raccolte saranno destinate alle iniziative caritatevoli in atto da parte del nostro Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone , per essere distribuite ai nostri amici bisognosi, consapevoli, però, che l’attenzione verso di loro non può consistere solo nel dar qualcosa da mangiare, ma riconoscendo loro dignità di uomini e figli di Dio, promuovendo in essi la speranza e lo spirito di iniziativa per superare lo stato di disagio ed essere, a loro volta, portatori di speranza.

Grazie di cuore a tutti i benefattori che hanno contribuito all’iniziativa.