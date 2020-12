Un fondo investimenti estero acquisirà l’Abramo Customer Care

“Si è tenuto in data odierna incontro tra l’azienda Abramo C.C. e la Segreteria Nazionale UGL Telecomunicazioni. L’Azienda Abramo C.C. ha comunicato alla nostra organizzazione di aver ricevuto un’offerta di acquisizione vincolata riguardante intero perimetro aziendale.

L’offerta, che riguarda l’intero perimetro occupazionale, risulta già essere stata depositata presso il tribunale nel quale è stata avviata la procedura.

Il soggetto che ha depositato tale offerta risulta essere un fondo di investimenti estero che, operando attraverso una società di scopo, ha proposto di iniziare tale percorso con l’affitto di ramo d’azienda per poi procedere all’acquisizione in tempi successivi.

L’Ugl Telecomunicazioni ha preso atto di tale informativa riservandosi di esprimere un giudizio di merito solo nel momento in cui si aprirà un tavolo istituzionale finalizzato a comprendere la solidità dell’offerta e conoscerne il relativo Piano Industriale.

Il nostro unico obiettivo è quello di difendere quanto di buono e professionale è stato realizzato dai lavoratori nel corso degli anni.

La difesa del Lavoro e dei Lavoratori dovranno necessariamente passare dal coinvolgimento delle Istituzioni tramite il Ministero dell’Economia ed il Ministero del Lavoro.

Siamo convinti sia questo il percorso capace di fornire le dovute garanzie ai tanti lavoratori che già da troppo tempo vivono con apprensione tale vicenda”. E’ quanto su legge in una nota stampa della segreteria nazionale Ugl Telecomunicazioni.