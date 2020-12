Auguri di buone feste dalla Famiglia Trinken Haus

In un anno difficile come quello appena trascorso e con tanta incertezza futura, c’è chi è riuscito a mantenere ben salda la propria azienda. Un’azienda vissuta come una famiglia che ancora oggi conta ben 15 dipendenti e che conta di espandersi ancora nel prossimo futuro.

Le parole di Andrea Rotundo:

“Un altro anno è quasi giunto al termine, i momenti di aggregazione vera sono quasi un ricordo lontano, ma ci teniamo a ringraziare tutti i nostri clienti che anche con servizi diversi hanno fatto sì che la nostra azienda portasse avanti il proprio lavoro con la passione e la professionalità che da sempre ci contraddistingue.

Non sappiamo cosa succederà il prossimo anno ma abbiamo pianificato una serie di investimenti che mirano ad ampliare la nostra attività e il nostro organico, che nel 2018/2019 contava ben 34 collaboratori.

L’augurio più sincero di un sereno Natale, va in primis ai nostri ragazzi, che tra mille difficoltà si sono reinventati per portare avanti l’azienda e ai nostri clienti che ci hanno preferito tutto l’anno senza farci mai mancare il loro affetto.”

La famiglia Trinken Haus augura a tutti buon Natale e felice anno nuovo.