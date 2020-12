Diciotto dipendenti, apertura a marzo: nuova vita per il Caffè Imperiale di Catanzaro

Una scommessa per la città. In particolare per il centro storico e per il suo rilancio. Riaprirà a marzo – salvo imprevisti – l’antico Caffè Imperiale, molto più di un bar per la città di Catanzaro. E riaprirà grazie all’ostinazione di Francesco Chirillo che ha sempre amato quel luogo in cui, dalla fine dell’800, gli intellettuali catanzaresi discutevano di ogni argomento: dalla politica alla filosofia.

“Da imprenditore – ha rivelato a Catanzaroinforma dopo aver annunciato su facebook l’inizio della ristrutturazione tra 5 giorni – devo per forza essere positivo. E sono consapevole che si tratta di un’ impresa che realizzo soprattutto per il bene che mi lega alla città”. I lavori partiranno adesso perché solo qualche giorno fa è arrivato l’ok con il quale il Ministero dei Beni Culturali ha dato parere positivo al progetto di riqualificazione redatto da un poule di architetti, tra cui la catanzarese Francesca Chirillo.

“Restituiremo a Catanzaro un locale che sarà un vero e proprio “gioiello” costituito da vari ambienti visto che apriremo anche il primo piano dell’edificio”. La buona notizia è anche sul piano occupazionale: “Con l’anno nuovo partirà la formazione per 18 persone che saranno impiegati in questa attività”. Sulla nuova vita del Caffè Imperiale Chirillo non vuole dire altro: sarà tutto una sorpresa. Per ora ci si deve accontentare di questo annuncio che, in un periodo di grande crisi dovuta alla pandemia, non è certo poca cosa. Anzi è un segno di speranza, un messaggio di ottimismo di chi crede in un futuro migliore.