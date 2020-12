Falcone, nuovo direttore delle Valli Cupe: originario di Zagarise

E’ originario di Zagarise il nuovo direttore di Valli Cupe. Si tratta di Antonio Falcone, laureato in scienze forestali.

Il nome dell’esperto in botanica, da anni libero professionista in campo ambientale, è stato selezionato da un’apposita commissione esaminatrice prevista nel bando ad evidenzia pubblica.

Ecco le prime parole del neoincaricato: ” Bisogna riportare la riserva alla sua mission che è quella di fare turismo nel rispetto della biodiversità. E’ importante ricucire i rapporti con tutti gli stakeholder, partendo dalle amministrazioni comunali”.

La sede della Riserva sara’ a Sersale, in un locale messo a disposizione dal Comune, e’ li che opererà Legambiente con intento precipuo di mettere un punto alle tante querelle, vedi scontro tra Regione e Fomune di Sersale, che hanno inficiato operato di una riserva naturalistica ammirata in tutto il mondo.