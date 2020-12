Il Natale della solidarietà nel ricordo di Sergio Mirante

Prosegue il cammino dell’Associazione Sergio Mirante di Sellia Marina. Ad un anno dalla morte del giovane architetto selliese, il gruppo fondato in sua memoria, continua l’opera di solidarietà e, in questo Natale “particolare” ha incontrato i ragazzi del team Insuperabili Reset Academy di Catanzaro: insieme hanno trascorso un pomeriggio all’insegna del sorriso.

Le Scuole Calcio Insuperabili Reset Academy (testimonial Giorgio Chiellini), sono delle scuole calcio, appunto, indirizzate a ragazzi con disabilità cognitivo, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale.

L’associazione Sergio Mirante, ha come mission la promozione di iniziative benefiche e solidali nel settore dello sport e non solo, in perfetta corrispondenza con quello che è sempre stato lo spirito di Sergio, ragazzo impegnato, altruista, un campione nella vita e nello sport, come lo ricordano tutti, amici e familiari che hanno fortemente voluto quest’associazione il cui presidente è il padre Patrizio e vice Giuseppe Giampà, uno dei più cari amici di Sergio.

Con queste premesse l’accordo è più che trovato: Insuperabili Reset Academy ed Associazione Sergio Mirante per una «giornata fantastica, nonostante le restrizioni del Covid» ha commentato Giampà; «ma questa è solo la prima delle tante iniziative future che abbiamo intenzione di condividere col team dell’Academy» ha concluso.