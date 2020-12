Cambiano gli orari delle messe di natale, guida alle celebrazioni del 24 e 25 a Catanzaro

La pandemia Covid-19 ha costretto il mondo a rivedere molte delle proprie abitudini. Anche quelle legate alle tradizioni Natalizie. Le Messe di Natale infatti saranno celebrate in orari diversi dal solito ed i parroci avranno la possibilità di programmare fino a quattro Messe per dare l’opportunità a quanta più gente possibile di partecipare in sicurezza. Catanzaroinforma.it, ha preparato per i suoi lettori una piccola guida, raccogliendo in un unico file gli orari delle celebrazioni nelle parrocchie e rettorie della città, suddividendoli per giorni (24 e 25) ed orari.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE EXCEL DELLE MESSE O CONSULTA LA TABELLA IN BASSO

24 Dicembre 25 Dicembre Chiesa Orario Chiesa Orario Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 15:30 Parrocchia Mater Domini 08:00 Parrocchia San Giovanni Battista 16:30 Parrocchia S.Antonio – Conventino 08:00 Parrocchia San Francesco d’Assisi loc. Germaneto 17:00 Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro 08:30 Parrocchia del Carmine 17:30 Parrocchia Madonna di Pompei 08:30 Parrocchia Mater Domini 17:30 Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido 08:30 Parrocchia S.Maria del Carmelo loc. Signorello 17:30 Parrocchia San Pio X 08:30 Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza 17:30 Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido 08:30 Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà 17:30 Parrocchia del Carmine 09:00 Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Alli 17:30 Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa del Rosario 09:00 Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro 18:00 Parrocchia S.Barbara in San Francesco 09:00 Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia 18:00 Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza 09:00 Parrocchia Beato Domenico Lentini Loc.Aranceto 18:00 Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone 09:00 Parrocchia Maria Immacolata quartiere Pontegrande 18:00 Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria 09:00 Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano 18:00 Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 09:00 Parrocchia S.Antonio – Conventino 18:00 Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro – Chiesa della Maddalena 09:30 Parrocchia S.Barbara in San Francesco 18:00 Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia 09:30 Parrocchia S.Maria Assunta quartiere S.Elia 18:00 Cimitero quartiere Lido 09:30 Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido 18:00 Parrocchia S.Famiglia località Corvo 09:30 Parrocchia San Giovanni Battista 18:00 Parrocchia S.Maria del Carmelo loc. Signorello 09:30 Parrocchia San Pio X 18:00 Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria 09:30 Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido 18:00 Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa – Chiesa della Pietà 09:30 Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 18:00 Parrocchia San Salvatore 09:30 Su prenotazione Parrocchia Madonna di Pompei 18:30 Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Cava 09:30 Parrocchia S.Famiglia località Corvo 18:30 Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro 10:00 Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano 18:30 Parrocchia S.Antonio – Conventino 10:00 anche streaming Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle 18:30 Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido 10:00 Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa 18:30 Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle 10:00 Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria 18:30 Parrocchia San Pio X 10:00 Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria 19:00 Rettoria di Montecorvino – S.Maria de Figulis 10:00 Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone 19:00 Parrocchia Beato Domenico Lentini Loc.Aranceto 10:30 Parrocchia San Salvatore 19:00 COMPLETO Parrocchia Maria Immacolata quartiere Pontegrande 10:30 Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Santo Janni 19:00 Parrocchia San Giovanni Battista 10:30 Rettoria di Montecorvino – S.Maria de Figulis 19:00 Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia 11:00 Parrocchia del Carmine 11:00 Parrocchia Madonna di Pompei 11:00 Parrocchia Mater Domini 11:00 Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa Matrice 11:00 Parrocchia S.Barbara in San Francesco 11:00 Parrocchia S.Maria Assunta quartiere S.Elia 11:00 Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano 11:00 Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza 11:00 Parrocchia San Francesco d’Assisi loc. Germaneto 11:00 Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone 11:00 Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria 11:00 Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido 11:00 Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Santo Janni 11:00 anche streaming Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro 11:30 Parrocchia S.Antonio – Conventino 11:30 Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria 11:30 Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido 11:30 Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà 11:30 Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa 11:30 Parrocchia San Pio X 11:30 Parrocchia San Salvatore 11:30 Su prenotazione Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 11:30 Parrocchia S.Famiglia località Corvo 12:00 Parrocchia San Giovanni Battista 12:00 Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 16:00 Parrocchia San Giovanni Battista 17:00 Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro 17:30 Parrocchia Madonna di Pompei 17:30 Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà 17:30 Parrocchia San Salvatore 17:30 Su prenotazione Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia 18:00 Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa Matrice 18:00 Parrocchia S.Antonio – Conventino 18:00 Parrocchia S.Barbara in San Francesco 18:00 Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano 18:00 Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido 18:00 Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa 18:00 Parrocchia San Pio X 18:00 Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria 18:00 Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido 18:00 Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala 18:00 Parrocchia S.Famiglia località Corvo 18:30 Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle 18:30 Parrocchia San Giovanni Battista 18:30 Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone 19:00

Raccolta orari Sante Messe a cura di Francesco Vallone