Natale Covid: l’arcivescovo Bertolone alle 18 annuncia che è nato il Bambino

Un Natale particolare, con il “Gloria” che risuona poco dopo le 18 nella Basilica dell’Immacolata e con il vescovo, sua eccellenza monsignor Vincenzo Bertolone, che fa cadere il drappo bianco, annunciando ai cento presenti alla funzione la nascita di Gesù. Un orario particolare, non tradizionale. Ma “non per questo una messa meno sentita” ha detto nella sua omelia Bertolone.

“È sempre un momento di grande fede che celebriamo assieme. I bambini quando hanno una gioia la ripetono; noi ripetiamo da tanti anni la celebrazione del Natale. Abbiamo la capacità di capirne il significato? Qual è il messaggio che porta oggi e domani? È un messaggio d’amore”. Il vescovo ha sollecitato da “applicare gli atteggiamenti di Giuseppe e di Maria di fronte alla nascita di Gesù: non temiamo.

Il Natale deve farci sentire gioiosi di essere cristiani. Non era semplice per Maria e per Giuseppe accettare il mistero – ha detto – ma loro si lasciano guidare dal Signore. E in questo tempo di pandemia è necessario affidarsi al Signore perché è presente la grazia di Dio. Il Salvatore nasce nel nostro cuore se lo facciamo rinascere. Cerchiamo di aver cura sin d’ora dell’amore di Dio. È una delle due parole che il Papa ha creato per il primo gennaio: avere cura. Solo l’amore resta. Ecco il Bambino – ha concluso – ecco la concretizzazione dell’amore di Dio per noi”.