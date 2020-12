Nuovo capitolo della vicenda S.Anna Hospital. La triade commissariale che è alla guida dell’Azienda Sanitaria Provinciale dei Catanzaro ha oggi fatto recapitare al management della clinica una pec nella quale vengono evidenziati in maniera dettagliata le azioni che dovranno essere eseguite per ovviare alle criticità di tipo amministrativo e non solo che sono state riscontrate nel corso di recenti ispezioni.

La comunicazione segue quella prodotta nella giornata di ieri a firma della dirigente responsabile Monitoraggio e controllo dell’Asp nella quale si metteva evidenza che “non risultando rinnovato l’accreditamento nè riscontri da parte dei competenti uffici regionali la struttura non potrà “più erogare prestazioni con onere a carico del servizio sanitario regionale”.

Foto 4 di 4







L’accreditamento regionale infatti non è stato più rinnovato dal 2017. La notizia si è diffusa nelle ultime ore e ha creato scompiglio nei lavoratori che si trovano davanti all’ingresso della struttura in attesa di notizie.