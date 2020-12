Una vita da venditore: Tonino Lopez, il rigattiere nel cuore di Catanzaro

Presepi, pastori, vecchie stampe, vinile anni ’30. Giradischi, cose di ogni tipo. E in mezzo lui. Via XX Settembre, quartiere Maddalena. Seduto sulla sedia davanti alle sue cose Tonino Lopez è l’unico rigattiere ancora lì nel centro storico di Catanzaro. Mostra vecchie foto che lo ritraggono. La più antica lo vede ragazzino al mercato di via Iannoni, lì dove oggi c’è il teatro Politeama. Una vita da venditore, la sua, in mezzo alla strada, in mezzo alla gente. Lasciare quella bottega alla Maddalena, oggi, da dove si affaccia tutti i giorni conosciuto da tutti, a proporre quel vecchio giradischi o il fumetto d’epoca sarebbe come lasciare la vita. E così a sprazzi si fa fare qualche foto e racconta qualcosa.

‘Poca scuola per me, già a lavorare a 10 anni come ambulante con mio padre Pietro – ricorda- negli anni ’50 poi l’attività prosegue vendendo verdura in una bottega a fianco alla chiesa di San Rocco. Negli anni ’60 è al vecchio mercato di via Iannoni e poi con la sua famiglia il commercio all’ingrosso di frutta e verdura ai Mercati Generali cittadini.

Ci saranno anni più bui, la perdita del padre e difficoltà finanziarie, e il ritorno alla vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli, il cambio di totale di genere nell’offerta dei prodotti in vendita. Il rigattiere ripropone le cose del nostro passato più vicino e lontano. ‘Ma cosa c’è di più antico in questo negozio?’

Gli chiediamo. ‘Che domanda, non si vede? Io, Tonino Lopez’. Poi si appassiona, ‘Guardate questo vinile degli anni ’40, anzi prima. Lo vedete quello? Quello è il giradischi, ma è una riproduzione degli anni ’50. Impossibile riuscire a guardare tutte le cose contenute nella bottega, in questi giorni arricchita da presepi e statuine natalizie di ogni tempo e materia, a colorare un po’ questo nostro strano Natale ai tempi del Covid e del 2020.Ride, Tonino Lopez, dietro la mascherina con i colori del Catanzaro.

‘Un tempo si diceva, meglio cadere nel braciere che avere a che fare con una donna’ e si diverte a mostrare vecchie locandine con humour anni ’50 su battibecchi tra moglie e marito e vecchie reclames. Tra copertine di riviste d’epoca e radio e telefoni ’60 arriva suo fratello.

‘Tutto quello che non sa io, lo sa lui’ dice, ‘Lui è un professore’. Si arricchisce allora il racconto di una famiglia degli anni ’50 a Catanzaro, otto i figli, ognuno con la sua storia di impegno per guadagnarsi la vita, il migrare per vedere orizzonti più chiari, così come nella storia di gran parte delle famiglie del Sud, quindi L’America, Milano, la Toscana, gli anni come insegnante di lingua Inglese per il fratello anche per un periodo nello storico Convitto Galluppi di Catanzaro. Due fratelli anziani, così diversi e però ancora uniti, in un vicolo di Catanzaro, prima di Natale, tra cose del passato che non si vogliono lasciare, in una bottega sul marciapiede per restare attaccati alla vita.