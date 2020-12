Accoltella il marito, arrestata donna di origini polacche

È finita in carcere una donna di origine polacca che la scorsa notte ha ferito il marito con un’arma da taglio. La donna, al culmine di una lite, davanti ai figli, ha sferrato un colpo all’uomo di origine italiana nella loro casa di via degli Abruzzi. Sul posto i Militari del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Catanzaro. L’uomo è ricoverato all’ospedale Pugliese in prognosi riservata.