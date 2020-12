Acrt Sim Racing Team -gruppo di Sim Drivers vicina ai bambini di Pediatria ed Ematoncologia del “Pugliese-Ciaccio”

Passioni che si uniscono e creano eventi che fanno bene al cuore. Da un lato l’Acrt Sim Racing Team -gruppo di Sim Drivers, piloti di simulatori di guida, molto attivo nel sociale, che si incontra virtualmente per disputare competizioni su quattro ruote utilizzando la piattaforma playstation – dall’altro l’associazione ACSA & STE Onlus, presieduta dal dott. Giuseppe Raiola, che da anni opera per offrire un aiuto e sostegno ai più deboli e, in particolare, ai bambini.

Da questo incontro e comunione di intenti nasce il I Evento Benefico di Natale che si terrà domenica 27 dicembre: si tratta di una gara online che i piloti dell’Acrt Sim Racing Team correranno sul circuito del Nurburgring con le Bmw M6; la diretta sarà visualizzabile sulle pagine social del Team, in particolare sul canale YouTube – Acrt Games – dove tutti gli spettatori potranno interagire attraverso la chat con la cabina di commento dei telecronisti.

Prima e durante l’appuntamento sarà possibile effettuare delle donazioni che saranno devolute all’Acsa & Ste Onlus che destinerà l’importo raccolto nei progetti realizzati costantemente a favore dei piccoli dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e di Ematoncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

“L’Iracing – spiegano gli organizzatori – è uno sport appassionante, molto diffuso al nord e che vorremmo diffondere anche al sud. Speriamo con questa iniziativa di rendere più leggero e spensierato questo periodo, dopo un anno che è stato durissimo per tutti, in particolare per i bambini che si sono visti privare di molte libertà ma che, con il loro grande spirito di adattamento, si sono dimostrati molto più pazienti, attenti e comprensivi di noi adulti.”

Per info su come sostenere l’evento si può inviare una mail all’indirizzo info@acrtsimracingteam.it o andare sul sito acrtsimracingteam.it