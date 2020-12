S. Anna Hospital, Talerico chiede un incontro al prefetto e al commissario Asp

Il blocco delle prestazioni sanitarie della Clinica S. Anna Hospital (legato alla sospensione dell’erogazione dei fondi da parte dell’Asp di Catanzaro) pone una seria questione in termine di pericolo per la sanità pubblica che perde una eccellenza sanitaria nel campo della cardiochirurgia, proprio nel periodo emergenziale da covid che rende tutto ancora più complicato”. Lo afferma in una nota l’avvocato Antonello Talerico secondo il quale “non esiste struttura sanitaria, in Calabria, che allo stato possa sopperire a tale grave perdita, ciò non solo per i grandi numeri delle prestazioni fornite, ma anche tenuto conto della tipologia degli interventi offerti”.

“Da adesso in poi – si legge nella nota – l’emergenza sanitaria in materia cardiochirurgica rischia di esporre a pericolo di vita molti utenti/malati che prima avrebbero potuto trovare risposte immediate. Sennonché, la situazione attuale consentirebbe (ed imporrebbe) di derogare alle regole ordinarie e di prorogare l’erogazione dei fondi e, quindi garantire le prestazioni sanitarie cardiochirurgiche (parliamo perlopiù di emergenza/urgenza) da parte del S. Anna Hospital!”. Quindi l’annuncio: lunedì 28 dicembre, in rappresentanza di alcuni lavoratori con Rita Ciciarello, Talerico chiederà un incontro con il commissario dell’Asp e con il Prefetto per individuare una soluzione che possa impedire l’interruzione del servizio sanitario.