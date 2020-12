Tradizione e magia nel presepe artistico della Parrocchia San Pio X

Gesù, nato in una stalla, questo bambino nato in piena notte è la speranza offerta dall’ardente attesa dell’umanità che vuole risorgere dalle macerie, rappresentate nella raffigurazione dai ruderi di un antico tempio pagano e dei resti della certosa di Serra San Bruno. E’ questo il tema che ha aspirato l’artistico presepe della Parrocchia San Pio X in Catanzaro.