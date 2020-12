Sempre in sinergia con Centro Studi Futura, sono stati approvati due progetti del Servizio civile 2021 per il Comune di Sellia.

Espletate le procedure propedeutiche per la selezione, dieci volontari si occuperanno per un anno di assistenza agli anziani e di valorizzazione e manutenzione del borgo.

In tre anni sono già dieci i progetti di Sellia in materia di servizio civile per un totale di 48 volontari. “Un volontario ogni 10 abitanti: la media più alta d’Italia. Hanno prestato servizio ragazze e ragazzi da diversi paesi del circondario (Albi, Mangisano, Simeri Crichi). Abbiamo realizzato innumerevoli iniziative nel campo del sociale, della tutela dell’ambiente, della cultura, del turismo, dello sport, della tutela della salute, della prevenzione, della valorizzazione delle tradizioni. Abbiamo dato a tante giovani ed a tanti giovani, fra i 18 ed i 28 anni, la possibilità di poter effettuare una esperienza di valore. Nello stesso tempo abbiamo rafforzato e promosso la nostra rete Museale. Organizzato Eventi, Mostre, Spettacoli. Manutenuto il Borgo, pulendolo ripristinando l’arredo urbano. Curato la viabilità interpoderale. Assistito e coccolato i nostri Anziani. Abbiamo offerto gratuitamente doposcuola, ludoteca, palestra attraverso il progetto BorgoLab. Abbiamo aumentato il numero dei servizi ai cittadini e la loro qualità. Riprenderemo a breve tutte queste attività non appena riavremo i nostri volontari.” si legge in una nota stampa del Comune di Sellia con in calce la firma del primo cittadino Davide Zicchinella. La parola sociale non manca dal vocabolario della politica selliese.