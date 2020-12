Investe un pedone su via Indipendenza e non si ferma, le condizioni dell’uomo non sono gravi

Ennesimo incidente in centro in via Indipendenza. Un pedone è stato investito da un’auto in transito all’altezza degli uffici della Procura. Sul posto gli uomini dell’esercito impegnati in “Strade sicure”, i sanitari del 118, giunti da Catanzaro Lido, e gli equipaggi della Squadra Volante per i rilievi di competenza. Il conducente dell’auto però, secondo quanto si apprende, non si sarebbe fermato a prestare soccorso sebbene le condizioni del conducente non siano risultate gravi.

(La foto è un’immagine d’archivio delle Volanti in servizio nella zona in cui è avvenuto l’incidente)