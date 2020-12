Lunedì la protesta dei dipendenti del San’Anna: appuntamento in piazza prefettura

“#Noicicrediamo”. E’ lo slogan di protesta scelto dai dipendenti del Sant’Anna Hospital che lunedì prossimo, 28 dicembre 2020, ore 10, saranno di nuovo in piazza per difendere due importanti diritti della carta costituzionale: diritto alla salute e diritto al lavoro.

“Ci ritroveremo in piazza Prefettura per protestare in maniera pacifica nei confronti di quella che è un’ingiustizia sia per la popolazione calabrese che per quanti in questi anni si sono spesi per garantirne gli elevati standard di qualità: i dipendenti” si legge nelle motivazioni del flashmob che interessa trecento lavoratori e migliaia di pazienti in cura presso nosocomio cittadino. Senza Sant’Anna Hospital, l’Italia perde uno dei migliori centri specializzi in malattie cardiovascolari.