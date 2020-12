Fp Cgil, Cisl e Uil “In campo per non far morire l’eccellenza sanitaria calabrese Sant’Anna”

“Nulla si crea, tutto si distrugge…in Calabria! Per la Cgil Fp, la Cisl Fp e la Uil Fpl tutto ciò che sta accadendo in queste ore è al limite dell’assurdo: una struttura di eccellenza nell’ambito cardiologico calabrese, nonché di importanza nazionale, sta per chiudere definitivamente a causa di grave crisi di liquidità della struttura in seguito, verosimilmente, alle vicende giudiziarie che hanno fortemente messo in crisi lavoratori e pazienti.

Una clinica, questa, con 300 lavoratori che rischiano il posto di lavoro ed una utenza di un migliaio di pazienti circa che ogni anno si rivolgono alla stessa struttura per essere curati e che non si sa che strada prenderanno (tranne che qualcuno lo sappia già……!!!).

Una regione come la Calabria, in cui il tasso di disoccupazione ha toccato livelli record negativi, in quanto tra i primi posti in Italia e tra le 10 regioni con il più alto tasso di disoccupazione a livello europeo, e con una spaventosa migrazione sanitaria di pazienti verso altre regioni d’Italia, non può permettersi ciò, e come sindacato non consentiremo che vengano lasciati senza lavoro 300 lavoratori insieme alle loro famiglie e i numerosi pazienti costretti ad emigrare per farsi curare.

Tuttavia nonostante le 3 cardiochirurgie di alto livello presenti nella regione, i pazienti continuano ad emigrare, e se dovesse chiudere uno dei 3 centri cardiochirurgici si continuerebbe ancor più intensamente ad andare a curarsi fuori regione generando cosi un costo altissimo per le casse della regione già ridotte al lastrico.

Il sindacato confederale, pertanto, chiede a gran voce a tutti gli interlocutori istituzionali, ognuno per le proprie competenze, di intervenire fattivamente alla risoluzione delle problematiche che impediscano il prosieguo delle attività assistenziali della predetta struttura, nonché salvaguardando i posti di lavoro e tutelando la salute di migliaia di persone. Crediamo nella giustizia ed è giusto che si continui nella ricerca della verità dei fatti di questa vicenda attraverso il percorso giudiziario che, però, non può in nessun modo precludere ed inficiare il prosieguo delle attività assistenziali svolte dai tanti esperti professionisti nè, tantomeno, mettere a rischio i livelli occupazionali stessi.

Chiediamo da subito di essere convocati formalmente dagli organi preposti (struttura commissariale dell’Asp, Commissario ad acta per il piano di rientro, Dipartimento della Salute e Prefetto) per trovare le soluzioni più immediate ed opportune per la soluzione della complessa problematica”. Così in un comunicato i sindacati territoriali della Funzione pubblica Cgil, Cisl e Uil.