Il sindaco di Sellia Marina: ‘Esito soddisfacente per i 123 tamponi rapidi effettuati oggi’

Il V-Day a Sellia Marina verrà ricordato come il giorno dei tamponi. Dalle 9 di questa mattina i bambini di 4 e 3 elementare della scuola primaria di via Giardinello e quelli dell’infanzia di via Mercato, le maestre ed il personale Ata, si sono recati al drive-in messo in piedi presso il Lungomare Ionio per sottoporsi al test antigenico (tampone rapido) per il Covid-19. “Le operazioni di screening sono state completate alle 15.15 circa e sono stati effettuati 123 tamponi” fa sapere il primo cittadino selliese Francesco Mauro che rassicura: “L’esito è soddisfacente perché è ragionevole ritenere scongiurata l’ulteriore diffusione del virus nella scuola e quindi tra i ragazzi ed il personale scolastico. Per i dettagli darò comunicazione ai Cittadini con diretta Facebook oggi alle ore 19”.