L’addio a Muhammad e l’appello della comunità musulmana

Era un uomo mite Muhammad Ouassir, 74enne marocchino. Da oltre trent’anni viveva a Catanzaro, ed era diventato un volto familiare per chi, ogni giorno, lo incontrava con in mano accendini e parasole che vendeva per pochi euro sul ciglio della strada, tra via Carlo V e Porta Marina. Quasi impossibile non incrociarlo e non notare il suo sorriso e la sua gentilezza. È morto pochi giorni fa. Il suo corpo, riverso per terra, è stato trovato venerdì scorso nella sua casa, poco distante dal luogo in cui trascorreva gran parte della giornata.

Sempre allegro e sorridente

Nei giorni di festa, scanditi dalla frenesia del Natale, in pochi hanno notato la sua assenza. Gli amici hanno bussato alla porta della casa in cui viveva da solo, senza ricevere risposta. Inizialmente hanno pensato che per le festività fosse andato a lavorare altrove. È stato Hassan Gaga, vicepresidente dell’associazione dei musulmani “Dar Assalam” (La casa della pace), ad allertare le forze dell’ordine perché preoccupato della sua assenza. Poi, proprio nel giorno di Natale, la triste scoperta. Una morte naturale. È andato via senza disturbare, così come aveva fatto in vita.

Khalid Elsheikh, imam della comunità che si riunisce nella moschea di via Carlo V, lo conosceva da 27 anni. Si è ritrovato con altri musulmani davanti alla sedia che Muhammad usava per riposarsi durante il giorno. Lo ha descritto come una persona sempre allegra e sorridente, sensibile e che non amava pesare sugli altri. Qualche giorno prima di morire, racconta l’imam, Muhammad appariva stanco e, forse preoccupato per le sue condizioni di salute, si è recato nelle abitazioni di alcuni musulmani per salutarli e per chiedere perdono qualora avesse involontariamente fatto un torto.

Un cimitero per tutti

Quello della sepoltura è un rito di passaggio particolarmente importante e sacro per i fedeli di ogni religione, ed è per questo che la comunità musulmana, che nel solo comune di Catanzaro conta circa 3mila persone, chiede che l’ampliamento del cimitero comunale preveda un’area destinata anche ai fedeli di culti diversi da quello cattolico. In Calabria, sostengono Antonio Carioti e Roberta Meloni dell’associazione “Dar Assam”, la sola città di Reggio, il cui cimitero è però ormai saturo, ha adeguato i propri spazi per accogliere anche defunti non residenti o appartenenti ad altre religioni.

Raccolta fondi per il rimpatrio della salma

L’associazione “Dar Assam” è riuscita a mettersi in contatto con un nipote di Muhammad per il rimpatrio della salma. Purtroppo però la famiglia non ha risorse economiche per sostenere le spese del viaggio, che ammontano a circa 4mila euro. Già alcuni cittadini hanno manifestato la volontà di offrire il proprio contributo, ma l’associazione ha pensato di avviare una raccolta fondi per rendere possibile il ritorno di Muhammad in Marocco.

Muhammad non potrà essere sepolto nella città che l’ha adottato, ma il suo sorriso e i suoi modi gentili restano impressi in quell’angolo di strada, accendendo una luce su una comunità di cui gran parte della città, fino ad oggi, forse non si era accorta.

Il messaggio per Muhammad

Nel giorno del ritrovamento del corpo senza vita di Muhammad, Antonio Carioti ha voluto ricordarlo con un post su facebook, richiamando anche l’attenzione delle istituzioni: «La sua sedia, vuota da qualche giorno, lo resterà. Il suo posto nella nostra città era quello e tutti lo sapevano. Arrivare alla fine di via Carlo V era incontrare il suo sorriso e la sua allegria. In questo periodo, però, nessuno ha notato la sua assenza, tutti troppo presi da altro, da cose o persone ben più importanti di Muhammad. Chi lo conosceva bene, vedendolo nell’ultimo periodo, non ci metteva molto a capire che non stava troppo bene. Un ottimo musulmano, dolce, gentile ed allegro, sempre! Tra i pochi oggetti personali oltre al Corano, un’agenda del Catanzaro. La città in cui ha vissuto più di 30 anni, senza disturbare, senza infastidire, senza creare problemi a nessuno, in modo gentile, educato, da buon musulmano, da brav’uomo quale era ma, purtroppo, invisibile per molti. Anche se non parlava italiano, Muhammad, sapeva farsi capire ma noi, i cittadini, le istituzioni, l’amministrazione di questa città, noi, lo abbiamo davvero capito? Abbiamo capito che aveva bisogno di aiuto e di sostegno? Certo che no! Siamo abituati ad aiutare solo chi chiede e mai, chi, in silenzio e dignitosamente non lo fa e prova a sopravvivere. Il suo sostegno è stata la comunità musulmana che, seppur non navighi nell’oro, non è mai mancata. È però vergognoso che, un uomo, un essere vivente, sia invisibile, per una città intera, al punto da essere trovato morto dopo 3 giorni. Muhammad era invisibile per molti, come molti. L’amministrazione comunale, già sollecitata da anni, ancora oggi, non ha in alcun modo provveduto a soddisfare un’esigenza fondamentale, cioè, adibire una parte del cimitero comunale alla sepoltura secondo altre confessioni».