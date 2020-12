Rintracciato il conducente dell’auto che aveva investito un pedone e non si era fermato

È stato rintracciato, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’uomo che nella tarda serata di ieri ha investito su Via Indipendenza, nei pressi degli uffici della Procura, un pedone, senza poi fermarsi per prestare soccorso. Per fortuna le condizioni dell’uomo investito non sono risultate gravi, ma in ogni caso gli equipaggi della Squadra Volante si sono messi sulle tracce del conducente dell’auto e lo hanno rintracciato nella sua abitazione del quartiere Siano. L’uomo è stato denunciato e il mezzo per ora posto sotto sequestro.