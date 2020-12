S.Anna Hospital, Santacroce: “Lavoratori non siano penalizzati da indagine Procura”

“Consapevoli che le accuse mosse dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sono gravissime e che la ricerca della verità deve essere alla base di ogni percorso di legalità e giustizia i lavoratori della clinica catanzarese vanno comunque salvaguardati e tutelati specie se si tiene conto che loro sono le vere vittime di questa triste vicenda”.

Così esordisce il consigliere regionale Fi Frank Mario Santacroce che ponendosi dalla parte degli infermieri, medici e personale ausiliario, precisa come la vicenda non può e non deve essere analizzata limitandosi a ricercare i colpevoli ma cercando di estendere le responsabilità a quella classe dirigente regionale e politica che negli anni ha omesso di fare i controlli, ha omesso di esercitare i necessari poteri ispettivi quando si tratta di strutture private che operano sotto accreditamento e quindi con soldi pubblici.

“Allo stesso tempo, precisa l’esponente di Forza Italia, è proprio il commissariamento decennale della sanità calabrese che ha creato questi fenomeni ed invece di occuparsi di riordinare il sistema sanitario ha pensato solo a navigare a vista senza mai occuparsi seriamente dei problemi. A questo punto è facile per tutti manifestare solidarietà ma i lavoratori e i pazienti hanno bisogno di risposte e non solo di belle parole specie se queste arrivano da quella classe politica che ha creato questo scempio.