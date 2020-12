Area centrale della Calabria, 96 i nuovi positivi

Sono in totale 504 i tamponi eseguiti oggi. I nuovi positivi sono 96 (2 nel Catanzarese e 94 nel Vibonese). Eseguiti per CZ 123 test (H 115, Territorio 8, Operatori 0, Rientri 0); 0 a Crotone e 381 per l’area di Vibo (H 0, Territorio 381, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre ci sono 6 noti positivi: 1 a Catanzaro, 0 a KR e 5 a Vibo. Negativi 402.

Ancora in corso 62 test arrivati da Crotone. I tamponi vengono processati all’ispedale Pugliese di Catanzaro.