Franco Longo: “Muhammad Ouassir può essere seppellito a Catanzaro”

Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo:

“La scomparsa di Muhammad Ouassir mi ha colpito e dispiaciuto. Ho avuto modo di leggere sui social e su catanzaroinforma.it e il cordoglio che hanno accomunato tanti catanzaresi per la morte di quello che era loro concittadino da un trentennio. Ho avuto modo di leggere anche le legittime esigenze e segnalazioni dell’associazione “Dar Assalam” e colgo l’occasione per precisare alcuni aspetti. Innanzitutto, è stabilito dal regolamento comunale (articolo 25 comma 1) che qualsiasi persona muoia nel territorio comunale abbia diritto alla sepoltura in uno dei cimiteri di Catanzaro “senza distinzione di origine, cittadinanza e religione”.

È sempre stato così e sempre sarà, ci mancherebbe altro. Anche il signor Ouassir, la cui salma si trova nell’obitorio del camposanto di via Paglia dal giorno di Natale, verrà seppellito a Catanzaro se non potesse trovare seguito il rimpatrio della stessa salma. Quanto all’area cimiteriale da destinare a persone di religione diversa dalla cattolica, non ci sono al momento gli spazi, ma si sta ragionando anche su questo profilo nell’ottica della futura e necessaria creazione di nuovi spazi cimiteriali”.