Incidente tra una Fiat Punto e una Fiat Panda questa mattina nel sottopasso di viale De Filippis in direzione nord. Per cause in corso di accertamento le due macchine si sono scontrate frontalmente ed uno dei due conducenti è rimasto ferito ma non versa in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, rallentamenti al traffico.