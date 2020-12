‘Muhammad era uno di noi. Ora aiutateci a rimpatriare la sua salma’

“Ringraziamo l’assessore ai lavori pubblici Franco Longo per le precisazioni forniteci.

Sappiamo che la morte di Muhammad ha colpito e dispiaciuto tutti i cittadini di Catanzaro, che lo hanno ricordato con infinita tenerezza e grande affetto. Muhammad era parte della nostra città, come uno di famiglia per molti di noi.

Sappiamo anche che i regolamenti comunali prevedono una degna sepoltura per tutti e, riprendendo quanto detto dall’assessore, ci mancherebbe!

L’articolo 19 della nostra Costituzione recita che: ” Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata…. purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Detto ciò, la domanda è: fino a quando? Una volta morti il diritto cessa? Il decreto legislativo 285/90 al capoXX articolo 100, chiarisce che ” i cimiteri possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico”.

Possono prevedere… Certo, non è un obbligo, si tratta piuttosto di un atto di civiltà, già attivo in Italia, in più di settanta cimiteri. Reggio Calabria è tra questi, la nostra amata città, capoluogo di regione, purtroppo, non ancora.

Tutto questo non sarebbe un problema se il cimitero mantenesse la sua identità laica.

Purtroppo, per laici, ebrei, ortodossi ed anche musulmani (2600000 circa in Italia), a Catanzaro, non esistono aree adeguate.

È per questo motivo, che abbiamo attivato una raccolta fondi per il rimpatrio della salma di Muhammad in Marocco, a cui, chiunque, anche le istituzioni, possono partecipare, affinché Muhammad, possa concludere il suo viaggio da buon musulmano quale ha sempre dimostrato di essere. Per la raccolta fondi non abbiamo molto tempo e ringraziamo in anticipo chiunque ha contribuito o contribuirà.

Cogliamo l’occasione, come associazione, per ringraziare con tutto il cuore, l’assessore alle politiche sociali Lea Concilino ed il funzionario tecnico ing. Salvatore Tucci per la disponibilità e grande umanità che hanno dimostrato e grazie ai quali siamo riusciti a bloccare la tumulazione non adeguata al suo credo, trovando un accordo con chi si occupa dei servizi cimiteriali, che, si è reso disponibile ad effettuare il trasporto della salma fino all’aeroporto di Lamezia.

Ringraziamo anche e, soprattutto, i cittadini di Catanzaro che, stanno dimostrando, come sempre, quanto grande sia il cuore della nostra città!

Iban: IT31U0306909606100000071548

Associazione Asim- Causale: donazione per il rimpatrio della salma di Muhammad Ouassir- Banca Intesa Sanpaolo”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma dell’associazione “Dar Assalam”.