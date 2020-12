S.Anna Hospital: lavoratori in piazza, pronti per la protesta

Sono già davanti piazza Prefettura, pronti per la protesta, i lavoratori del S.Anna Hospital che con bandiere e striscioni intendono urlare alle istituzioni che “l’unico blocco che vogliono è quello operatorio”. Trecento posti di lavoro a rischio oltre ad una situazione sanitaria e sociale che si farebbe ancora più grave non solo a Catanzaro ma in tutta la Calabria. Intanto la politica discute sul da farsi e oggi sarà una giornata molto intensa e importante.

Seguono immagini, foto, interviste e pezzo del sit-in. Nel video l’intervista a Nino Spirlì.