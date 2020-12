Simeri Crichi, stasera presepe vivente

La pandemia non ferma la devozione popolare nel popoloso centro del catanzarese: già da questa sera, dalle 19 alle 20:30, il Presepe vivente farà bella mostra di sé presso i ruderi della Collegiata di Simeri. Un lavoro di perfetta comunione tra gli amici dell’Associazione “Il presepe Vivente“, sotto la direzione di Salvatore Folino, la Parrocchia Santa Maria Assunta con Don Francesco Cristofaro parroco e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Simeri Crichi, con l’avvocato Piero Mancuso sindaco, ha reso possibile il presepe 2020.

Saranno i ragazzi della redazione della Gazzetta dei Ragazzi a immortale importante momento in diretta sul loro canale YouTube ( qui di seguito il link per seguire ( https://youtube.com/c/LagazzettadeiragazziIt ).

La manifestazione sarà riproposta, negli stessi orari, il 30 Dicembre, 9 e 10 gennaio 2021.

“Anche quest’anno non abbiamo voluto far mancare un messaggio di luce e di speranza. Grazie a tutti coloro che vorranno seguire. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”, si legge in una nota della locale parrocchia.

Per via delle restrizioni anti covid, non è consentito ingresso al pubblico. Simeri sa come convivere con il virus.