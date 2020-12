Erogazione acqua: interruzione in alcune zone di Catanzaro. Ecco quali

Un’improvvisa rottura su un tratto di condotta idrica comunale ha causato l’interruzione del servizio idrico in via Luigi Rossi, in tutto il quartiere Stadio, in via Schipani, nella parte alta di via Mario Greco, ai giardini di San Leonardo, nelle vie Lidonnici, Nasi, parte superiore di via Crispi, Vittorio Veneto, De Gasperi, Cantafio, Alberti e strade limitrofe.

Il ripristino del servizio dovrebbe avvenire entro tre ore. La normalizzazione nel pomeriggio di oggi, martedì 29 dicembre.