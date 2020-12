Furto da 3.000 euro in un negozio di prodotti per la casa e la persona in centro

Un bottino di circa 3.000 euro, quasi tutti in profumi di marca. E’ questo quanto ieri sono riuscite a portar via, da una rivendita di prodotti per la persona e la casa in via Lidonnici, tre donne entrate nel negozio in compagnia di un bambino.

Secondo quanto si è appreso, una delle tre donne, che si sono comunque presentate con modi garbati e gentili, avrebbe distratto il titolare mentre le altre due hanno fatto man bassa di ciò che hanno potuto.

Sul posto gli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Catanzaro per i rilievi del caso.