Associazione dar Assalam: “La salma di Muhammad sarà trasferita in Marocco”

L’associazione Dar Assalam comunica in una nota stampa che, “in così poco tempo, nonostante sia un periodo di grossa difficoltà per molti, si è raggiunta la cifra necessaria al rimpatrio della salma di Muhammad, questo conferma quanto già sapevamo e, cioè, che la nostra città ha un cuore davvero grande! Non è più necessario quindi contribuire alla raccolta fondi che si è conclusa. Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno preso parte alla raccolta contribuendo ed aiutando Muhammad ad avere il suo rimpatrio e la sua sepoltura.

Ringraziamo la comunità musulmana che ha dato un grande contributo, tutti i cittadini che si sono dimostrati sensibili al nostro appello ed alle difficoltà di un nostro concittadino, quale era Muhammad.

Un grazie sentito alla signora Maria Rotundo (proprietaria dell’immobile dove viveva Muhammad) che, con suo marito Saverio Rocca, venuto a mancare lo scorso giugno, hanno accolto e trattato Muhammad con affetto dal 2002 e fino alla fine, come “uno di famiglia”.

Ringraziamo l’agenzia funebre Ranieri alla quale ci siamo rivolti e che effettuerà il trasporto della salma fino all’aeroporto di Lamezia Terme, in forma gratuita, in quanto è venuto a mancare il supporto dell’agenzia demandata dal Comune.

La salma di Muhammad verrà trasferita appena saranno espletate tutte procedure burocratiche in Marocco (ormai manca davvero poco).Ringraziamo tutti per le loro preghiere e siamo davvero orgogliosi di vivere in questa città”.