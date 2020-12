Assolto l’imprenditore Nicoletta: la Cassazione pone fine alle disavventure giudiziarie

La Cassazione pone fine alle disavventure giudiziarie dell’imprenditore Fabrizio Nicoletta, inizialmente travolto dall’operazione violentemente investito a seguito della quale aveva subito la confisca di tutto il suo patrimonio, per un valore di oltre 1 milione e 200 mila euro, tra ville, immobili e attività imprenditoriali, autovetture, centri estetici, pizzerie e ristoranti, oltre alla revoca del certificato antimafia.

Due vicende giudiziarie conclusesi positivamente.

Ed infatti la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Catanzaro di revocare la confisca che era stata provvisoriamente applicata dal Tribunale di Catanzaro.

Nonostante questa fondamentale decisione , la Prefettura di Catanzaro aveva revocato il certificato antimafia, non curante della revoca della misura della confisca.

L’imprenditore Nicoletta, non ha desistito, proponendo prima ricorso al Tar e poi al Consiglio di Stato III sezione dove ha visto trionfare le sue ragioni ottenendo l’annullamento della revoca del certificato antimafia con la sentenza n. 07406/2020.

Nicoletta ha manifestato tutta la sua soddisfazione per i provvedimenti ottenuti pur ritenendo di richiedere un risarcimento di oltre 5 milioni di euro per tutti i danni economici subiti per questa ingiusta vicenda giudiziaria che ha visto paralizzato tutte le sue attività imprenditoriali conferendo così già mandato al suo collegio difensivo composto dagli avvocati Gregorio Viscomi, Gennaro Pierino Mellea e Vitaliano Leone, per intraprendere ogni più opportuna azione giudiziaria.