Furti nei negozi, l’Ag convalida gli arresti e manda in carcere i responsabili 

Dura e giusta, considerata la portata dei fatti, la decisione assunta dall’autorita’ giudiziaria a carico delle due persone che nei giorni scorsi avevano effettuato diversi furti in più esercizi commerciali. Il repentino intervento degli agenti della Squadra Volante, agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti, e degli uomini del commissariato di Lido, agli ordini del vicequestore Andrea Ludovico, della Questura di Catanzaro guidata da Mario Finocchiaro, ha permesso di individuare gli autori dei furti. L’autorità giudiziaria, viste le risultanze investigative della Polizia non ha avuto dubbi nel convalidare gli arresti, effettuati ieri, e disporre la custodia cautelare in carcere per i due. Durante l’operazione feriti anche due agenti.