Il racconto di un anno non qualunque. Alle 18 lo speciale video 2020 di Catanzaroinforma

Lo abbiamo subìto, lo abbiamo sofferto, qualche volta, poche in realtà, abbiamo gioito per causa sua. Comunque lo si veda il 2020 fa parte di noi e tra poco, tra qualche ora, del nostro passato. Paure, speranze, angosce, dolori in quest’anno che volge al termine più che in altri anni sono stati condivisi, e non certo nell’accezione social del termine, da tanta tanta gente. Dodici mesi intensi in particolare per la nostra città, per la nostra provincia, per la nostra regione. Tanta pandemia ovviamente, il coronavirus ha capovolto le nostre esistenze non lo si può negare ma anche altri eventi storici e meno storici che ci hanno coinvolto o travolto.

Dalle Regionali e l’elezione di Jole Santelli a governatrice, alla sua morte improvvisa nel mese di ottobre, gli auspici estivi di Catanzaro e della Calabria nell’estate tra le due ondate pandemiche. E poi le inchieste giudiziarie che non potranno non avere conseguenze nell’immediato futuro, la crisi della Sanità, la cronaca, i commissari e i commissari in pectore, le vicende catanzaresi e calabresi più volte sotto la lente d’ingrandimento dei media nazionali. Abbiamo riassunto questo, senza avere la pretesa di essere esaustivi (davvero troppi i fatti), in uno speciale video Catanzaroinforma 2020 non un anno qualunque.

Un racconto di trenta minuti tutto dedicato al 2020 locale arricchito dai titoli, dalle istantanee ma soprattutto dalle immagini filmate targate Catanzaroinforma. Il servizio è stato curato da Roberto Tolomeo, le immagini sono di Antonio Capria e Giuseppe Cristiano.

Speciale Catanzaro informa 2020 non un anno qualunque sarà trasmesso oggi alle ore 18, su questa pagina che state leggendo, nella parte alta della nostra home page e sulla nostra pagina Facebook resterà ovviamente online nelle ore e nei giorni successivi. E’ la nostra sintesi del 2020. Un anno che abbiamo subito, abbiamo sofferto, a volte ci abbiamo gioito ma che noi, a Catanzaroinforma, abbiamo soprattutto raccontato. Così.