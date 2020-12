Rione Samà, segnalati pericoli per il torrente. Ma dal Comune ripuliscono solo pochi metri

“Oggi, a seguito di alcune segnalazioni, effettuate da un residente, sullo stato di abbandono ed incuria del torrente Fiumarella che costeggia rione Samà ci siamo accorti, con stupore, che è stato inviato un escavatore per ripulire pochi metri in prossimità dell’abitazione di chi aveva segnalato il problema”. E’ quanto riferiscono i residenti del quartiere Samà.

“La cosa che ancora ci chiediamo è se esiste un motivo che possa giustificare la bizzarra scelta di una pulizia eseguita per un piccolo tratto e più precisamente, sul solo alveo del versante posto poco dopo il pontino che consente, da Lucrezia della valle, di accedere a rione Samà, ignorando completamente la parte a monte ed a valle, tuttora invasa da una fitta vegetazione infestante

Ogni anno si attende il nubifragio che faccia i soliti danni travolgendo la fitta vegetazione spontanea che sempre più spesso somigliare ad una giungla amazzonica.

Ora anche in virtù di un’ipotetica valutazione del rischio idraulico del torrente, allorché si verifichi un evento calamitoso, dovuto a piogge abbondanti, come quelli a cui di recente siamo abituati ad assistere, – continuano i residenti diione Samà -, appare logico risultare ridicolo ripulire un piccolo tratto, forse perché la richiesta è pervenuta da un legale, lasciando che la parte di alveo non ripulito, risulti essere quella più esposta, ad un rischio di esondazione, per il venir meno di un adeguato deflusso della fiumarella, ostruita dalla vegetazione che ormai costituisce un vero e proprio muro.

Ad accrescere e rendere serio questo rischio – concludono i cittadini – c’è poi l’estrema vicinanza del centro abitato, con diverse abitazioni che si trovano proprio a ridosso del torrente stesso. In virtù di queste considerazioni chiediamo un impegno ben preciso all’Amministrazione, affinché si adoperi prontamente nel portare a termine l’opera incompiuta, evitando di versare lacrime di coccodrillo, al momento della conta dei danni evitabilissimi”.