Tribunale Riesame cancella decisione 2018 del giudice Petrini. Ri-sequestrati beni all’imprenditore Saraco

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto l’istanza della Procura generale che chiedeva la revoca della decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva dissequestato una parte dei beni appartenenti o comunque riconducibili a patrimonio dell’imprenditore Antonio Saraco, coinvolto nel processo Itaca-Free Boat, considerato vicino ai Gallace-Gallelli cosca di ‘ndrangheta di Guardavalle.

Si tratta di conti correnti, partecipazioni societari e immobili. Il dissequestro all’epoca, parliamo del 2018, era stato disposto dal giudice Marco Petrini poi finito nell’occhio del ciclone per l’Inchiesta Genesi e per cui è stato condannato in primo grado a quattro anni e quattro mesi per corruzione.

La stessa vicenda Saraco era finita nelle carte di “Genesi” con il magistrato accusato di aver ricevuto soldi dall’avvocato, Francesco Saraco, ora radiato dall’Ordine, per intervenire sull’esito del processo del padre e per ottenere la restituzione di una parte dei beni di famiglia sequestrati.