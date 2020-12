Agenzia viaggi, sindacato Fiavet: “Grazie alla Regione. Continui a sostenerci”

L’associazione di categoria e sindacato di parte datoriale Fiavet Calabria (Confcommercio), vivamente ringrazia per l’impegno profuso dalla Regione Calabria e dalla compianta Presidente Santelli, unitamente all’incisività dell’Assessore Regionale al Turismo Dott. Fausto Orsomarso, nel fornire alle Agenzie di Viaggio e Turismo/Tour Operator un contributo a fondo perduto con il bando “Viaggia Calabria”, sicuramente soddisfacente anche se non del tutto sufficiente a colmare le perdite di fatturato del ns settore. Ovviamente, Vi siamo molto grati per quanto fatto fin qui ma è auspicabile per non dire vitale che, in virtù del fatto che le ns imprese continuano a registrare ingenti perdite economiche dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, occorre essere supportati con nuovi aiuti economici per sostenere le ns. aziende “sane” fino alla ripresa economica.

Pertanto, cortesemente Vi chiediamo che tutte quelle risorse finanziarie solo parzialmente finalizzate e, rimaste in giacenza dalla misura “Viaggia Calabria” e da altri bandi, vengano rimesse “in circolo” in favore delle Agenzie di Viaggio e Turismo /Tour Operator, riproponendo un nuovo bando a fondo perduto affinché si possano coprire le perdite di fatturato generate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Inoltre, è opportuno includere le Agenzie di Viaggio e Turismo/Tour Operator “startup” e anche a chi ha partecipato solo al Riapri Calabria;

Inoltre, il perdurare da circa 1 anno e ancora senza alcuna certezza sulla ripartenza del turismo, porterà inevitabilmente ad un significativo ridimensionamento della forza lavoro. Al fine di evitare tutto ciò, sollecitiamo la verifica della possibilità di utilizzare i fondi residuali del bando “Lavora Calabria” a favore delle Agenzie di Viaggio e Turismo/Tour Operator, mediante misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il 2021;

Altresì, sollecitiamo la pubblicazione del bando “Incoming Calabria”, già presentato con specifica scheda PAC delibera n. 116 del 3 giugno 2020, che riteniamo possa essere un importante sostegno alle imprese del settore, e di conseguenza per tutta la filiera e l’indotto. E’ doveroso evidenziare che tra i beneficiari del presente intervento possano rientrare anche le Agenzie di Viaggi e Turismo/Tour Operator che non hanno alcuna storicità nel settore incoming Calabria, contrariamente come da Voi pubblicato sulla scheda di delibera dove viene specificato testualmente: “da almeno 2 anni (2018 e 2019)”

Lo stesso dicasi per il “Fondo Calabria Competitiva (FCC)” con delibera di Giunta Regionale n. 333 del 2 novembre 2020, che riguarda la concessione di finanziamenti per far fronte alla temporanea carenza e/o alla mancanza di disponibilità di liquidità da parte del sistema imprenditoriale regionale. Purtroppo, uno dei requisiti per accedere al Fondo, è l’obbligatorietà ad avere “l’unità operativa e/o produttiva nel territorio della regione Calabria da almeno due anni solari, come risultante da visura camerale”, chiediamo che venga rimosso tale vincolo altrimenti tutte le “startup” verranno escluse;

Ultimo ma non meno importante, necessaria alla riorganizzare del settore turistico e delle Agenzie di Viaggi e Turismo/Tour Operator, sollecitiamo la convocazione del Tavolo Regionale di Concertazione e Pianificazione dell’attività turistica Regionale, d’altronde, come previsto anche dalle norme vigenti ma mai realmente convocato e reso operativo nonostante la crisi ormai perdurante, di seguito i punti da gestire: Revisione anagrafiche codici Ateco presenti sul territorio, Controlli accurati ed accertamenti su licenze e titolarità imprese, Ufficio Abusivismo all’interno della Regione Calabria e Abolizione della tassa regionale.