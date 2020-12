Aggressione poliziotti, Fdi: “Solidarietà e gratitudine”

“Fratelli d’Italia esprime solidarietà e gratitudine ai poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Catanzaro e del Commissariato di Lido, rimasti feriti in una colluttazione con alcuni malviventi etnia rom nel corso di un’operazione di servizio in via Isonzo”. È quanto afferma in una nota il responsabile del Dipartimento provinciale Rapporti con le forze dell’ordine di Fratelli d’Italia, Mimmo Michienzi. “Due agenti – aggiunge il rappresentante di Fdi – hanno avuto una prognosi di 15 e 21 giorni, e solo grazie alla loro professionalità l’aggressione non ha causato più gravi conseguenze. Fratelli d’Italia, con la coordinatrice on. Wanda Ferro, rivolge ai poliziotti gli auguri di pronta guarigione, e i complimenti per essere riusciti ad assicurare alla giustizia i responsabili e a recuperare i proventi della loro attività criminosa”.